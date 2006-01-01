|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700218SX
|Наименование
|Тормозной шланг
|Сторона установки
|передний мост слева
|Вес [кг]
|0,134
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HONDA
CIVIC VIII седан (FD, FA)
1.3 IMA (FA3, FD3)
2006.01 - Выпускается
HONDA
CIVIC VIII седан (FD, FA)
1.8 EXS Flex
2006.01 - Выпускается
HONDA
CIVIC VIII седан (FD, FA)
1.8 (FD1, FD7, FA1)
2006.01 - Выпускается
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