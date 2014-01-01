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27-00174-SX_шланг тормозной задний!\ Mitsubishi Carisma/Space Star all 95> L=230 барабан артикул 2700174SX STELLOX в Алматы

2700174SX STELLOX 27-00174-SX_шланг тормозной задний!\ Mitsubishi Carisma/Space Star all 95> L=230 барабан
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2700174SX
Наименование 27-00174-SX_шланг тормозной задний!\ Mitsubishi Carisma/Space Star all 95> L=230 барабан
Длина [мм] 230
Вес [кг] 0,08
Сторона установки Задний мост слева, Задний мост справа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 27-00174-SX_шланг тормозной задний!\ Mitsubishi Carisma/Space Star all 95> L=230 барабан STELLOX с артикулом 2700174SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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