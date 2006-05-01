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27-00166-SX_шланг тормозной задний!\ Toyota Avensis 1.6/1.8/2.0/2.4/2.2 D-4D 03> L=240 артикул 2700166SX STELLOX в Алматы

2700166SX STELLOX 27-00166-SX_шланг тормозной задний!\ Toyota Avensis 1.6/1.8/2.0/2.4/2.2 D-4D 03> L=240
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2700166SX
Наименование 27-00166-SX_шланг тормозной задний!\ Toyota Avensis 1.6/1.8/2.0/2.4/2.2 D-4D 03> L=240
Длина [мм] 240
Вес [кг] 0,09
Сторона установки Задний мост слева, Задний мост справа
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD RANGER (ET) 2.5 TDCi 4x4 2006.05 - 2012.07

Если хотите купить 27-00166-SX_шланг тормозной задний!\ Toyota Avensis 1.6/1.8/2.0/2.4/2.2 D-4D 03> L=240 STELLOX с артикулом 2700166SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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