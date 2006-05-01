|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700166SX
|Наименование
|27-00166-SX_шланг тормозной задний!\ Toyota Avensis 1.6/1.8/2.0/2.4/2.2 D-4D 03> L=240
|Длина [мм]
|240
|Вес [кг]
|0,09
|Сторона установки
|Задний мост слева, Задний мост справа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
RANGER (ET)
2.5 TDCi 4x4
2006.05 - 2012.07
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