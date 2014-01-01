|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700155SX
|Наименование
|27-00155-SX_шланг тормозной передний!\ Nissan Almera 1.5/1.8/2.2D 00> L=487
|Длина [мм]
|487
|Вес [кг]
|0,14
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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