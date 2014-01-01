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27-00155-SX_шланг тормозной передний!\ Nissan Almera 1.5/1.8/2.2D 00> L=487 артикул 2700155SX STELLOX в Алматы

2700155SX STELLOX 27-00155-SX_шланг тормозной передний!\ Nissan Almera 1.5/1.8/2.2D 00> L=487
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2700155SX
Наименование 27-00155-SX_шланг тормозной передний!\ Nissan Almera 1.5/1.8/2.2D 00> L=487
Длина [мм] 487
Вес [кг] 0,14
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 27-00155-SX_шланг тормозной передний!\ Nissan Almera 1.5/1.8/2.2D 00> L=487 STELLOX с артикулом 2700155SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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