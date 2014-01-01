|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700148SX
|Наименование
|27-00148-SX_шланг тормозной передний!\ MB Vito 2.0/2.3/2.0CDi 96> L=550
|Длина [мм]
|550
|Вес [кг]
|0,134
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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