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27-00143-SX_шланг тормозной задний!\ Audi Q7,VW Toureg,Porsche Cayenne 3.0-6.0 02> L=440 артикул 2700143SX STELLOX в Алматы

2700143SX STELLOX 27-00143-SX_шланг тормозной задний!\ Audi Q7,VW Toureg,Porsche Cayenne 3.0-6.0 02> L=440
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2700143SX
Наименование 27-00143-SX_шланг тормозной задний!\ Audi Q7,VW Toureg,Porsche Cayenne 3.0-6.0 02> L=440
Длина [мм] 440
Вес [кг] 0,119
Сторона установки Задний мост слева, Задний мост справа
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.0 TDI 2007.02 - 2010.09
PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.6 2007.02 - 2010.09
PORSCHE CAYENNE (9PA) S 4.8 2007.02 - 2010.09
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2002.10 - 2010.05
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI 2002.10 - 2010.05
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI 2002.10 - 2010.05
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI 2002.10 - 2010.05
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Hybrid 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 3.6 V6 FSI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 3.6 V6 FSI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 4.2 V8 FSI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 4.2 V8 TDI 2010.01 - Выпускается

Если хотите купить 27-00143-SX_шланг тормозной задний!\ Audi Q7,VW Toureg,Porsche Cayenne 3.0-6.0 02> L=440 STELLOX с артикулом 2700143SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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