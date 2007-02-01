|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700143SX
|Наименование
|27-00143-SX_шланг тормозной задний!\ Audi Q7,VW Toureg,Porsche Cayenne 3.0-6.0 02> L=440
|Длина [мм]
|440
|Вес [кг]
|0,119
|Сторона установки
|Задний мост слева, Задний мост справа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
3.0 TDI
2007.02 - 2010.09
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
3.6
2007.02 - 2010.09
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
S 4.8
2007.02 - 2010.09
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
3.0 V6 TDI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
3.6 V6 FSI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
4.2 V8 FSI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
5.0 R50 TDI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TDI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TDI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TDI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TDI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TSI Hybrid
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.6 V6 FSI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.6 V6 FSI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
4.2 V8 FSI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
4.2 V8 TDI
2010.01 - Выпускается
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