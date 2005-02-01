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27-00140-SX_шланг тормозной задний!\ Toyota Corolla 1.4/1.6VVT-i/2.0D-4D 02> L=230 артикул 2700140SX STELLOX в Алматы

2700140SX STELLOX 27-00140-SX_шланг тормозной задний!\ Toyota Corolla 1.4/1.6VVT-i/2.0D-4D 02> L=230
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2700140SX
Наименование 27-00140-SX_шланг тормозной задний!\ Toyota Corolla 1.4/1.6VVT-i/2.0D-4D 02> L=230
Длина [мм] 230
Вес [кг] 0,086
Сторона установки Задний мост слева, Задний мост справа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LEXUS RX (_L1_) 270 (AGL10_) 2008.12 - 2015.08
LEXUS RX (_L1_) 350 (GYL10_) 2008.12 - 2015.08
TOYOTA COROLLA / ALLEX (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) 2005.02 - 2007.02

Если хотите купить 27-00140-SX_шланг тормозной задний!\ Toyota Corolla 1.4/1.6VVT-i/2.0D-4D 02> L=230 STELLOX с артикулом 2700140SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Акция
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Популярные

Популярные

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