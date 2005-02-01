|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700140SX
|Наименование
|27-00140-SX_шланг тормозной задний!\ Toyota Corolla 1.4/1.6VVT-i/2.0D-4D 02> L=230
|Длина [мм]
|230
|Вес [кг]
|0,086
|Сторона установки
|Задний мост слева, Задний мост справа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LEXUS
RX (_L1_)
270 (AGL10_)
2008.12 - 2015.08
LEXUS
RX (_L1_)
350 (GYL10_)
2008.12 - 2015.08
TOYOTA
COROLLA / ALLEX (_E12_)
1.8 VVTL-i TS (ZZE123_)
2005.02 - 2007.02
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