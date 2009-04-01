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27-00138-SX_шланг тормозной передний, задний!\ MB Sprinter, VW LT all 95> L=414 артикул 2700138SX STELLOX в Алматы

2700138SX STELLOX 27-00138-SX_шланг тормозной передний, задний!\ MB Sprinter, VW LT all 95> L=414
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2700138SX
Наименование 27-00138-SX_шланг тормозной передний, задний!\ MB Sprinter, VW LT all 95> L=414
Сторона установки передний мост, Задний мост
Длина [мм] 414
Вес [кг] 0,103

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 2010.11 - 2019.07
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) 2009.04 - Выпускается
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.6 V8 (_URJ202W_) 2012.01 - Выпускается
TOYOTA MARK X II (GRX13_) 3.5 (GRX133_) 2009.10 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 2.0 TDI 2010.04 - Выпускается

Если хотите купить 27-00138-SX_шланг тормозной передний, задний!\ MB Sprinter, VW LT all 95> L=414 STELLOX с артикулом 2700138SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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