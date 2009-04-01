|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700138SX
|Наименование
|27-00138-SX_шланг тормозной передний, задний!\ MB Sprinter, VW LT all 95> L=414
|Сторона установки
|передний мост, Задний мост
|Длина [мм]
|414
|Вес [кг]
|0,103
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
ix20 (JC)
1.4 CRDi
2010.11 - 2019.07
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.5 dCi (JZ02, JZ0R)
2009.04 - Выпускается
TOYOTA
LAND CRUISER 200 (_J2_)
4.6 V8 (_URJ202W_)
2012.01 - Выпускается
TOYOTA
MARK X II (GRX13_)
3.5 (GRX133_)
2009.10 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
2.0 TDI
2010.04 - Выпускается
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