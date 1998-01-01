|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700136SX
|Наименование
|27-00136-SX_шланг тормозной передний!\Audi A3, Skoda Octavia, VW Bora/Golf all 96> L=435
|Длина [мм]
|435
|Вес [кг]
|0,125
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
BORA
2.0
2007.01 - Выпускается
VW
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
1.9 TDI
1998.01 - Выпускается
VW
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
2.5
1998.01 - Выпускается
VW
NEW BEETLE кабрио (1Y7)
1.9 TDI
2002.09 - 2010.10
VW
NEW BEETLE кабрио (1Y7)
2.5
2002.09 - 2010.10
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