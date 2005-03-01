|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700122SX
|Наименование
|27-00122-SX_шланг тормозной передний! L=425\ Daewoo Matiz 0.8 98>
|Сторона установки
|передний мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
MATIZ (M200, M250)
0.8 LPG
2005.03 - 2013.12
CHEVROLET
MATIZ (M200, M250)
1.0 LPG
2005.03 - 2013.12
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