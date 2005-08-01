|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700117SX
|Наименование
|27-00117-SX_шланг тормозной задний! L=220\ Toyota Picnic 2.2D/2.0 96-00
|Сторона установки
|Задний мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
URBAN CRUISER (_P1_)
1.33 (NSP110_)
2009.04 - 2016.03
TOYOTA
URBAN CRUISER (_P1_)
1.33 (NSP110_)
2009.04 - 2016.03
TOYOTA
URBAN CRUISER (_P1_)
1.4 D-4D (NLP110_)
2009.04 - 2016.03
TOYOTA
VERSO S (_P12_)
1.33 (NSP120_)
2010.11 - 2016.10
TOYOTA
VERSO S (_P12_)
1.33 (NSP120_)
2010.11 - 2016.10
TOYOTA
VERSO S (_P12_)
1.4 D4-D (NLP121_)
2010.11 - 2016.10
TOYOTA
VERSO S (_P12_)
1.5 (NCP120_, NCP122_)
2010.11 - 2016.10
TOYOTA
YARIS (_P13_)
1.0 (KSP130_)
2010.12 - Выпускается
TOYOTA
YARIS (_P13_)
1.3 (NSP130_)
2010.12 - Выпускается
TOYOTA
YARIS (_P13_)
1.4 D (NLP130_)
2010.12 - Выпускается
TOYOTA
YARIS (_P13_)
1.5 Hybrid (NHP130_)
2010.12 - Выпускается
TOYOTA
YARIS (_P9_)
1.0 VVT-i (KSP90_)
2005.08 - 2011.12
TOYOTA
YARIS (_P9_)
1.8 VVTi (ZSP90_)
2005.08 - 2011.12
TOYOTA
YARIS / VIOS седан (_P9_)
1.3 (NCP92_)
2005.09 - 2013.10
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