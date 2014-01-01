|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700111SX
|Наименование
|27-00111-SX_шланг тормозной задний! L=206\ VW Passat 1.6-2.5TDi 95-05
|Сторона установки
|сзади
|Длина [мм]
|206
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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