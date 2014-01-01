|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700103SX
|Наименование
|Тормозной шланг
|Сторона установки
|передний мост справа
|Длина [мм]
|577
|Размер резьбы 1
|INN M10x1.0
|Размер резьбы 2
|OUT M10x1.0
|Вес [кг]
|0,142
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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