|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700090SX
|Наименование
|27-00090-SX_шланг тормозной передний! L=412\ Volvo XC90 2.4/2.5/2.9/3.2 02>
|Сторона установки
|передний мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VOLVO
XC90 I (275)
D5 AWD
2005.01 - 2010.12
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