|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700087SX
|Наименование
|27-00087-SX_шланг тормозной задний! L=325\ Ford Fiesta 1.25 16V-1.6/1.4TDCi/1.6TDCi 02>
|Сторона установки
|Задний мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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