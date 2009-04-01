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Тормозной шланг артикул 2700086SX STELLOX в Алматы

2700086SX STELLOX Тормозной шланг
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2700086SX
Наименование Тормозной шланг
Сторона установки Задний мост

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN C4 II (NC_) 1.4 VTi 95 2009.11 - Выпускается
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 110 2011.04 - 2015.07
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 155 2011.04 - 2015.07
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 200 2011.04 - 2015.07
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 VTi 120 2011.04 - 2015.07
CITROËN DS4 (NX_) 2.0 HDi 165 2011.04 - 2015.07
PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 THP 2009.04 - 2014.12

Если хотите купить Тормозной шланг STELLOX с артикулом 2700086SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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