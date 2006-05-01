|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700085SX
|Наименование
|27-00085-SX_шланг тормозной передний! L=392\ Mazda 626 1.8/2.0/2.0D/2.0TD 92>
|Сторона установки
|передний мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
RANGER (ET)
3.0 TDCi 4x4
2006.05 - 2012.07
OPEL
ASTRA J Sports Tourer (P10)
2.0 CDTI (35)
2010.10 - 2014.10
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