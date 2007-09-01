|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700060SX
|Наименование
|27-00060-SX_шланг тормозной передний! L=405\ Mazda 323 BJ/Premacy 1.4-2.0TD 98>
|Сторона установки
|передний мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
MARK X ZIO I (_A1_)
3.5 (GGA10)
2007.09 - Выпускается
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