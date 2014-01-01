|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700048SX
|Наименование
|27-00048-SX_шланг тормозной передний! L=420\ BMW E31/E32/E34 1.8-5.0 M30/M60 85-99
|Сторона установки
|спереди
|Длина [мм]
|420
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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