|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700034SX
|Наименование
|27-00034-SX_шланг тормозной задний правый! L=150\ Audi 80/90 1.4-1.9D 87-92
|Сторона установки
|Задний мост справа
|Длина [мм]
|150
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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