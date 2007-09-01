|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700033SX
|Наименование
|27-00033-SX_шланг тормозной передний! L=220\ Mitsubishi L300 P1T 2.0/2.5D 94>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|210
|Размер резьбы 1
|INN M10x1.0
|Размер резьбы 2
|OUT M10x1.0
|Вес [кг]
|0,082
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
MARK X ZIO I (_A1_)
3.5 (GGA10)
2007.09 - Выпускается
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