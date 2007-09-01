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27-00033-SX_шланг тормозной передний! L=220\ Mitsubishi L300 P1T 2.0/2.5D 94> артикул 2700033SX STELLOX в Алматы

2700033SX STELLOX 27-00033-SX_шланг тормозной передний! L=220\ Mitsubishi L300 P1T 2.0/2.5D 94>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2700033SX
Наименование 27-00033-SX_шланг тормозной передний! L=220\ Mitsubishi L300 P1T 2.0/2.5D 94>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 210
Размер резьбы 1 INN M10x1.0
Размер резьбы 2 OUT M10x1.0
Вес [кг] 0,082

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
TOYOTA MARK X ZIO I (_A1_) 3.5 (GGA10) 2007.09 - Выпускается

Если хотите купить 27-00033-SX_шланг тормозной передний! L=220\ Mitsubishi L300 P1T 2.0/2.5D 94> STELLOX с артикулом 2700033SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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