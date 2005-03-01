|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700032SX
|Наименование
|27-00032-SX_шланг тормозной передний! L=350\ Chevrolet, Daewoo Kalos 1.4/1.6 02>
|Сторона установки
|передний мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.2
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.2
2005.03 - Выпускается
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