|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700029SX
|Наименование
|27-00029-SX_шланг тормозной передний! L=365\ Volvo S60/S80/V70 all 98>
|Сторона установки
|спереди
|Длина [мм]
|365
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VOLVO
S60 I (384)
2.4
2005.03 - 2010.04
VOLVO
S60 I (384)
2.4 D
2005.03 - 2010.04
VOLVO
S60 I (384)
D5
2005.03 - 2010.04
VOLVO
V70 II (285)
2.4 CDI
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 II (285)
2.4 D
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 II (285)
D5
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 II (285)
D5 AWD
2005.04 - 2008.12
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