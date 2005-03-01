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27-00029-SX_шланг тормозной передний! L=365\ Volvo S60/S80/V70 all 98> артикул 2700029SX STELLOX в Алматы

2700029SX STELLOX 27-00029-SX_шланг тормозной передний! L=365\ Volvo S60/S80/V70 all 98>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2700029SX
Наименование 27-00029-SX_шланг тормозной передний! L=365\ Volvo S60/S80/V70 all 98>
Сторона установки спереди
Длина [мм] 365

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Фильтр масляный
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VOLVO S60 I (384) 2.4 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 I (384) D5 2005.03 - 2010.04
VOLVO V70 II (285) 2.4 CDI 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) 2.4 D 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) D5 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) D5 AWD 2005.04 - 2008.12

Если хотите купить 27-00029-SX_шланг тормозной передний! L=365\ Volvo S60/S80/V70 all 98> STELLOX с артикулом 2700029SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

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