|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700026SX
|Наименование
|27-00026-SX_шланг тормозной задний! L=215\ Audi 80/100/A6 1.8-4.2 82>
|Сторона установки
|сзади
|Длина [мм]
|215
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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