|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700017SX
|Наименование
|27-00017-SX_шланг тормозной задний! L=278\ Audi A4 1.6-3.2/2.0TDi-3.0TDi 04>
|Сторона установки
|сзади
|Длина [мм]
|278
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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