|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700011SX
|Наименование
|27-00011-SX_шланг тормозной передний! L=285\ Audi 80 1.6/1.8/2.0/1.9D 87-91
|Сторона установки
|спереди
|Длина [мм]
|285
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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