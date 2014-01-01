|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700008SX
|Наименование
|27-00008-SX_шланг тормозной задний! L=180\ Audi 80/100/A6, VW Golf/Passat 85>
|Сторона установки
|сзади
|Длина [мм]
|180
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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