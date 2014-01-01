|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700006SX
|Наименование
|27-00006-SX_шланг тормозной передний! L=310\ Opel Astra/Kadett/Vectra 1.3-1.7D 81>
|Сторона установки
|спереди
|Длина [мм]
|310
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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