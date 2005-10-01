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27-00000-SX_шланг тормозной передний! L=309\ Audi A4/A6 1.6-3.0/1.9TDi/2.5TDi <01 артикул 2700000SX STELLOX в Алматы

2700000SX STELLOX 27-00000-SX_шланг тормозной передний! L=309\ Audi A4/A6 1.6-3.0/1.9TDi/2.5TDi <01
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2700000SX
Наименование 27-00000-SX_шланг тормозной передний! L=309\ Audi A4/A6 1.6-3.0/1.9TDi/2.5TDi <01
Длина [мм] 309
Внутренняя резьба [мм] M10x1
необходимое количество 2
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB II (3T4) 1.4 TSI 2009.01 - 2015.05
SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 2009.01 - 2015.05
SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 4x4 2009.01 - 2015.05
SKODA SUPERB II (3T4) 1.9 TDI 2009.01 - 2015.05
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 2009.01 - 2015.05
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 2009.01 - 2015.05
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 4x4 2009.01 - 2015.05
SKODA SUPERB II (3T4) 3.6 FSI 4x4 2009.01 - 2015.05

Если хотите купить 27-00000-SX_шланг тормозной передний! L=309\ Audi A4/A6 1.6-3.0/1.9TDi/2.5TDi <01 STELLOX с артикулом 2700000SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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