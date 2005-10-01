|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2700000SX
|Наименование
|27-00000-SX_шланг тормозной передний! L=309\ Audi A4/A6 1.6-3.0/1.9TDi/2.5TDi <01
|Длина [мм]
|309
|Внутренняя резьба [мм]
|M10x1
|необходимое количество
|2
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
2.0 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB II (3T4)
1.4 TSI
2009.01 - 2015.05
SKODA
SUPERB II (3T4)
1.8 TSI
2009.01 - 2015.05
SKODA
SUPERB II (3T4)
1.8 TSI 4x4
2009.01 - 2015.05
SKODA
SUPERB II (3T4)
1.9 TDI
2009.01 - 2015.05
SKODA
SUPERB II (3T4)
2.0 TDI
2009.01 - 2015.05
SKODA
SUPERB II (3T4)
2.0 TDI
2009.01 - 2015.05
SKODA
SUPERB II (3T4)
2.0 TDI 4x4
2009.01 - 2015.05
SKODA
SUPERB II (3T4)
3.6 FSI 4x4
2009.01 - 2015.05
Если хотите купить 27-00000-SX_шланг тормозной передний! L=309\ Audi A4/A6 1.6-3.0/1.9TDi/2.5TDi <01 STELLOX с артикулом 2700000SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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