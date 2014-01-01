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268 010-SX_=257 10=257 20=FO458781=FDB2 !колодки дисковые з.\ Volvo 240-960/S70/V70 2.0-3.0 74> артикул 268010SX STELLOX в Алматы

268010SX STELLOX 268 010-SX_=257 10=257 20=FO458781=FDB2 !колодки дисковые з.\ Volvo 240-960/S70/V70 2.0-3.0 74>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 268010SX
Наименование 268 010-SX_=257 10=257 20=FO458781=FDB2 !колодки дисковые з.\ Volvo 240-960/S70/V70 2.0-3.0 74>
Сторона установки Задний мост
Ширина [мм] 61,7
Толщина [мм] 145
Высота [мм] 56,5
Тормозная установка Ate-Teves
проверочное значение E190R-01023/102
Вес [кг] 0,71

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 268 010-SX_=257 10=257 20=FO458781=FDB2 !колодки дисковые з.\ Volvo 240-960/S70/V70 2.0-3.0 74> STELLOX с артикулом 268010SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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