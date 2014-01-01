|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|268010SX
|Наименование
|268 010-SX_=257 10=257 20=FO458781=FDB2 !колодки дисковые з.\ Volvo 240-960/S70/V70 2.0-3.0 74>
|Сторона установки
|Задний мост
|Ширина [мм]
|61,7
|Толщина [мм]
|145
|Высота [мм]
|56,5
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|проверочное значение
|E190R-01023/102
|Вес [кг]
|0,71
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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