|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2674009SX
|Наименование
|26-74009-SX_=21757F=M255.06=SAS4005306 [8200010518]!подшипник опоры аморт.\ Nissan Primastar X83 02>
|для оригинального номера
|8200010518
|Толщина [мм]
|12
|Внутренний диаметр
|16
|Наружный диаметр [мм]
|52
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
PRIMASTAR Автобус (X83)
dCi 120
2006.09 - Выпускается
NISSAN
PRIMASTAR Автобус (X83)
dCi 150
2006.09 - Выпускается
NISSAN
PRIMASTAR Автобус (X83)
dCi 90
2006.09 - Выпускается
NISSAN
PRIMASTAR Фургон (X83)
2.0 dCi 115
2006.09 - Выпускается
NISSAN
PRIMASTAR Фургон (X83)
2.0 dCi 90
2006.09 - Выпускается
NISSAN
PRIMASTAR Фургон (X83)
2.5 dCi 150
2006.09 - Выпускается
OPEL
VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83)
2.0 CDTI
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83)
2.0 CDTI
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83)
2.0 ECOTEC
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83)
2.5 CDTI
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83)
2.5 CDTI
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Автобус (X83)
2.0 CDTI (F7, J7, A07)
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Автобус (X83)
2.0 CDTI (F7, J7, A07)
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Автобус (X83)
2.0 ECOTEC (F7, A07, J7)
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Автобус (X83)
2.5 CDTI (F7, J7, A07)
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Автобус (X83)
2.5 CDTI (F7, J7, A07)
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Фургон (X83)
2.0 CDTI (F7)
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Фургон (X83)
2.0 CDTI (F7)
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Фургон (X83)
2.0 ECOTEC (F7)
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Фургон (X83)
2.5 CDTI (F7)
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Фургон (X83)
2.5 CDTI (F7)
2006.08 - 2014.07
RENAULT
TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL)
2.0 16V
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL)
2.0 dCi 115 (EL0H)
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL)
2.0 dCi 90 (EL0H)
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL)
2.5 dCi 145 (EL0J)
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Автобус (JL)
2.0 16V
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Автобус (JL)
2.0 dCi 115
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Автобус (JL)
2.0 dCi 90
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Автобус (JL)
2.5 dCi 145 (JL0J)
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Фургон (FL)
2.0 16V
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Фургон (FL)
2.0 dCi 115 (FL01, FL0U)
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Фургон (FL)
2.0 dCi 90 (FL0H)
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Фургон (FL)
2.5 dCi 145 (FL0J)
2006.08 - Выпускается
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