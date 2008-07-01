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Акция

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26-74008-SX_=574 1608 [543258J000] !подшипник опоры аморт.\ Nissan Primera P12/Maxima CA33 00> артикул 2674008SX STELLOX в Алматы

2674008SX STELLOX 26-74008-SX_=574 1608 [543258J000] !подшипник опоры аморт.\ Nissan Primera P12/Maxima CA33 00>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2674008SX
Наименование 26-74008-SX_=574 1608 [543258J000] !подшипник опоры аморт.\ Nissan Primera P12/Maxima CA33 00>
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,063

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
INFINITI FX 45 AWD 2008.07 - 2009.05

Если хотите купить 26-74008-SX_=574 1608 [543258J000] !подшипник опоры аморт.\ Nissan Primera P12/Maxima CA33 00> STELLOX с артикулом 2674008SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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