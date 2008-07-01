|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2674008SX
|Наименование
|26-74008-SX_=574 1608 [543258J000] !подшипник опоры аморт.\ Nissan Primera P12/Maxima CA33 00>
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,063
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
INFINITI
FX
45 AWD
2008.07 - 2009.05
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