|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2674002SX
|Наименование
|26-74002-SX_подшипник опоры амортизатора!\ Nissan Maxima J30/A32/33 88>/Serena C23 92>
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Высота [мм]
|63,4
|необходимое количество
|2
|Внутренний диаметр
|12,3
|Наружный диаметр [мм]
|133,8
|Вес [кг]
|0,150
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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