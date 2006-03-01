|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2674001SX
|Наименование
|26-74001-SX_=574 1601 [543254M400] !подшипник опоры аморт.\ Nissan Almera N15/N16 99>
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,011
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
ALMERA Classic (B10)
1.6 16V
2006.03 - Выпускается
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