|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2672001SX
|Наименование
|26-72001-SX_подшипник опоры амортизатора!\ Mitsubishi Colt/Lancer CK4A 1.6 96>
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,012
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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