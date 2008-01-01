|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2653003SX
|Наименование
|26-53003-SX_=853 1603 [5461207000] !подшипник опоры аморт.\ KIA Picanto 04>
|для оригинального номера
|5461207000
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
i10 I (PA)
1.1
2008.01 - 2011.12
HYUNDAI
i10 I (PA)
1.1
2008.01 - 2011.12
HYUNDAI
i10 I (PA)
1.1 CRDi
2008.01 - 2011.12
HYUNDAI
i10 I (PA)
1.2
2008.01 - 2011.12
HYUNDAI
i10 I (PA)
1.2
2008.01 - 2011.12
HYUNDAI
i20 I (PB, PBT)
1.2
2008.09 - 2012.12
HYUNDAI
i20 I (PB, PBT)
1.4
2008.09 - 2012.12
HYUNDAI
i20 I (PB, PBT)
1.4 CRDi
2008.09 - 2012.12
HYUNDAI
i20 I (PB, PBT)
1.6
2008.09 - 2012.12
HYUNDAI
i20 I (PB, PBT)
1.6 CRDi
2008.09 - 2012.12
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