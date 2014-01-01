|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|22130013SX
|Наименование
|2213-0013-SX_амортизатор передний газовый!\ BMW E34 1.8/2.5 24V 88-90
|Сторона установки
|передний мост
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Вставка амортизатора
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Параметр
|FEE32 / 22X117A
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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