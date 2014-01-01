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2213-0005-SX_амортизатор передний газовый!\ BMW E34 1.8-3.5/2.4TD/E32 3.0/3.5 <90 артикул 22130005SX STELLOX в Алматы

22130005SX STELLOX 2213-0005-SX_амортизатор передний газовый!\ BMW E34 1.8-3.5/2.4TD/E32 3.0/3.5 <90
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 22130005SX
Наименование 2213-0005-SX_амортизатор передний газовый!\ BMW E34 1.8-3.5/2.4TD/E32 3.0/3.5 <90
Сторона установки передний мост
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Вставка амортизатора
Система амортизатора двухтрубный
Параметр FEE36/25X112A
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 2213-0005-SX_амортизатор передний газовый!\ BMW E34 1.8-3.5/2.4TD/E32 3.0/3.5 <90 STELLOX с артикулом 22130005SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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