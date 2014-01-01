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2213-0002-SX_амортизатор передний газовый!\ Opel Kadett 79-91,Daewoo Espero 92> артикул 22130002SX STELLOX в Алматы

22130002SX STELLOX 2213-0002-SX_амортизатор передний газовый!\ Opel Kadett 79-91,Daewoo Espero 92>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 22130002SX
Наименование 2213-0002-SX_амортизатор передний газовый!\ Opel Kadett 79-91,Daewoo Espero 92>
Сторона установки передний мост
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Вставка амортизатора
Система амортизатора двухтрубный
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 2213-0002-SX_амортизатор передний газовый!\ Opel Kadett 79-91,Daewoo Espero 92> STELLOX с артикулом 22130002SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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