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2213-0001-SX_амортизатор передний газовый!\ BMW E34 1.8-2.5/2.5TD 90-97 артикул 22130001SX STELLOX в Алматы

22130001SX STELLOX 2213-0001-SX_амортизатор передний газовый!\ BMW E34 1.8-2.5/2.5TD 90-97
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 22130001SX
Наименование 2213-0001-SX_амортизатор передний газовый!\ BMW E34 1.8-2.5/2.5TD 90-97
Сторона установки передний мост
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Вставка амортизатора
Система амортизатора двухтрубный
Параметр FEE32/22X117A
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 2213-0001-SX_амортизатор передний газовый!\ BMW E34 1.8-2.5/2.5TD 90-97 STELLOX с артикулом 22130001SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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