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219 012B-SX_колодки диск.п.! с антискрип.пластин.\ Renault Laguna 1.6-2.2DTi 93-01/Megane 1.6-1.9DTi артикул 219012BSX STELLOX в Алматы

219012BSX STELLOX 219 012B-SX_колодки диск.п.! с антискрип.пластин.\ Renault Laguna 1.6-2.2DTi 93-01/Megane 1.6-1.9DTi
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 219012BSX
Наименование 219 012B-SX_колодки диск.п.! с антискрип.пластин.\ Renault Laguna 1.6-2.2DTi 93-01/Megane 1.6-1.9DTi
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 130
Толщина [мм] 18
Высота [мм] 55,6
Тормозная установка Girling
проверочное значение E190R-01022/157
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Длина предупреждающего контакта [мм] 175
Вес [кг] 1,578
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 219 012B-SX_колодки диск.п.! с антискрип.пластин.\ Renault Laguna 1.6-2.2DTi 93-01/Megane 1.6-1.9DTi STELLOX с артикулом 219012BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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