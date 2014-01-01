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/ Stellox 219012BSX 219 012B-SX_колодки диск.п.! с антискрип.пластин.\ Renault Laguna 1.6-2.2DTi 93-01/Megane 1.6-1.9DTi

219 012B-SX_колодки диск.п.! с антискрип.пластин.\ Renault Laguna 1.6-2.2DTi 93-01/Megane 1.6-1.9DTi артикул 219012BSX STELLOX в Алматы

Производитель / Поставщик STELLOX № Производителя 219012BSX Наименование 219 012B-SX_колодки диск.п.! с антискрип.пластин.\ Renault Laguna 1.6-2.2DTi 93-01/Megane 1.6-1.9DTi Сторона установки передний мост Длина [мм] 130 Толщина [мм] 18 Высота [мм] 55,6 Тормозная установка Girling проверочное значение E190R-01022/157 Датчик износа вкл. датчик износа Количество датчиков износа [на ось] 2 Длина предупреждающего контакта [мм] 175 Вес [кг] 1,578 показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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