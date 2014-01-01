|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|219012BSX
|Наименование
|219 012B-SX_колодки диск.п.! с антискрип.пластин.\ Renault Laguna 1.6-2.2DTi 93-01/Megane 1.6-1.9DTi
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|130
|Толщина [мм]
|18
|Высота [мм]
|55,6
|Тормозная установка
|Girling
|проверочное значение
|E190R-01022/157
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Длина предупреждающего контакта [мм]
|175
|Вес [кг]
|1,578
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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