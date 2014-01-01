|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|219000BSX
|Наименование
|219 000B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Renault Laguna 1.9DCi/Megane 1.8i/1.9DCi 99-02
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|129
|Толщина [мм]
|18
|Высота [мм]
|55,6
|Тормозная установка
|Girling
|проверочное значение
|E190R-01022/157
|Вес [кг]
|1,593
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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