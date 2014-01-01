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219 000B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Renault Laguna 1.9DCi/Megane 1.8i/1.9DCi 99-02 артикул 219000BSX STELLOX в Алматы

219000BSX STELLOX 219 000B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Renault Laguna 1.9DCi/Megane 1.8i/1.9DCi 99-02
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 219000BSX
Наименование 219 000B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Renault Laguna 1.9DCi/Megane 1.8i/1.9DCi 99-02
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 129
Толщина [мм] 18
Высота [мм] 55,6
Тормозная установка Girling
проверочное значение E190R-01022/157
Вес [кг] 1,593

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 219 000B-SX_колодки дисковые п.! с антискр. пл.\ Renault Laguna 1.9DCi/Megane 1.8i/1.9DCi 99-02 STELLOX с артикулом 219000BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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