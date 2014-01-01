|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|216002SX
|Наименование
|216 002-SX_=205 02=FDB408 !колодки дисковые з.\ Ford Sierra 1.6-2.3D 82-93/Scorpio 1.6i-2.5TD 86-98
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|89,8
|Толщина [мм]
|13,5
|Высота [мм]
|54
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Вес [кг]
|0,733
|Тормозная установка
|Girling
|проверочное значение
|E190R-01023/231
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Длина предупреждающего контакта [мм]
|260
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 216 002-SX_=205 02=FDB408 !колодки дисковые з.\ Ford Sierra 1.6-2.3D 82-93/Scorpio 1.6i-2.5TD 86-98 производителя STELLOX с артикулом 216002SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита