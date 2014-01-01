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216 002-SX_=205 02=FDB408 !колодки дисковые з.\ Ford Sierra 1.6-2.3D 82-93/Scorpio 1.6i-2.5TD 86-98 артикул 216002SX STELLOX в Алматы

216002SX STELLOX 216 002-SX_=205 02=FDB408 !колодки дисковые з.\ Ford Sierra 1.6-2.3D 82-93/Scorpio 1.6i-2.5TD 86-98
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 216002SX
Наименование 216 002-SX_=205 02=FDB408 !колодки дисковые з.\ Ford Sierra 1.6-2.3D 82-93/Scorpio 1.6i-2.5TD 86-98
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 89,8
Толщина [мм] 13,5
Высота [мм] 54
Количество датчиков износа [на ось] 2
Вес [кг] 0,733
Тормозная установка Girling
проверочное значение E190R-01023/231
Датчик износа вкл. датчик износа
Длина предупреждающего контакта [мм] 260

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 216 002-SX_=205 02=FDB408 !колодки дисковые з.\ Ford Sierra 1.6-2.3D 82-93/Scorpio 1.6i-2.5TD 86-98 производителя STELLOX с артикулом 216002SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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