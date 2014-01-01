menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

216 000-SX_=205 00=FDB398 !колодки дисковые з.\ Ford Scorpio 1.8-2.5TD 85> артикул 216000SX STELLOX в Алматы

216000SX STELLOX 216 000-SX_=205 00=FDB398 !колодки дисковые з.\ Ford Scorpio 1.8-2.5TD 85>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 216000SX
Наименование 216 000-SX_=205 00=FDB398 !колодки дисковые з.\ Ford Scorpio 1.8-2.5TD 85>
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 89,8
Толщина [мм] 13,5
Высота [мм] 54
Вес [кг] 0,663
Тормозная установка Girling
проверочное значение E190R-01023/231

С этим товаром покупают...

GATES TH02791G1

Термостат

DELLO-AUTOMEGA 190012810

Прокладка, крышка головки цилиндра

DELPHI BG2332

Тормозной диск

STELLOX 183002SX

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 216 000-SX_=205 00=FDB398 !колодки дисковые з.\ Ford Scorpio 1.8-2.5TD 85> производителя STELLOX с артикулом 216000SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0