|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|216000SX
|Наименование
|216 000-SX_=205 00=FDB398 !колодки дисковые з.\ Ford Scorpio 1.8-2.5TD 85>
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|89,8
|Толщина [мм]
|13,5
|Высота [мм]
|54
|Вес [кг]
|0,663
|Тормозная установка
|Girling
|проверочное значение
|E190R-01023/231
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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