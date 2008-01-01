|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|214100SX
|Наименование
|214 100-SX_=4203.00 !колодки барабанные\ Hyundai Getz 1.1-1.6/1.5CRDi 02>
|Сторона установки
|Задний мост
|Ширина [мм]
|32
|Диаметр [мм]
|203,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
X5 (E70)
xDrive 35 i
2006.10 - 2008.09
HYUNDAI
i10 I (PA)
1.1
2008.01 - 2011.12
HYUNDAI
i10 I (PA)
1.2
2008.01 - 2011.12
HYUNDAI
i20 I (PB, PBT)
1.4 CRDi
2008.09 - 2012.12
HYUNDAI
SOLARIS IV (RB)
1.4
2010.11 - Выпускается
LEXUS
RX (_L1_)
350 AWD (GGL15_)
2008.12 - 2015.08
SKODA
SUPERB II (3T4)
1.8 TSI
2009.01 - 2015.05
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