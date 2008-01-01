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214 100-SX_=4203.00 !колодки барабанные\ Hyundai Getz 1.1-1.6/1.5CRDi 02> артикул 214100SX STELLOX в Алматы

214100SX STELLOX 214 100-SX_=4203.00 !колодки барабанные\ Hyundai Getz 1.1-1.6/1.5CRDi 02>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 214100SX
Наименование 214 100-SX_=4203.00 !колодки барабанные\ Hyundai Getz 1.1-1.6/1.5CRDi 02>
Сторона установки Задний мост
Ширина [мм] 32
Диаметр [мм] 203,2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2006.10 - 2008.09
HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 2008.01 - 2011.12
HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 2008.01 - 2011.12
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 CRDi 2008.09 - 2012.12
HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.4 2010.11 - Выпускается
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 2008.12 - 2015.08
SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 2009.01 - 2015.05

Если хотите купить 214 100-SX_=4203.00 !колодки барабанные\ Hyundai Getz 1.1-1.6/1.5CRDi 02> производителя STELLOX с артикулом 214100SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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