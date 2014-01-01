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2113-0028-SX_амортизатор передний масляный!\ Opel Vectra 1.4-2.0 88-95 артикул 21130028SX STELLOX в Алматы

21130028SX STELLOX 2113-0028-SX_амортизатор передний масляный!\ Opel Vectra 1.4-2.0 88-95
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 21130028SX
Наименование 2113-0028-SX_амортизатор передний масляный!\ Opel Vectra 1.4-2.0 88-95
Сторона установки передний мост
Тип амортизатора Давление масла
Конструкция амортизатора Вставка амортизатора
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 2113-0028-SX_амортизатор передний масляный!\ Opel Vectra 1.4-2.0 88-95 производителя STELLOX с артикулом 21130028SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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