|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|21130024SX
|Наименование
|2113-0024-SX_амортизатор передний масляный!\ Audi 100/A6 1.6-2.8 76-97
|Сторона установки
|передний мост
|Тип амортизатора
|Давление масла
|Конструкция амортизатора
|Вставка амортизатора
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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