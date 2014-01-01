|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|21120003SX
|Наименование
|2112-0003-SX_амортизатор передний масляный!\ BMW E30 1.6-2.4D except Sport 82-90
|Сторона установки
|передний мост
|Тип амортизатора
|Давление масла
|Конструкция амортизатора
|Вставка амортизатора
|Диаметр 1/диаметр 2 [мм]
|20/45
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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