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2112-0003-SX_амортизатор передний масляный!\ BMW E30 1.6-2.4D except Sport 82-90 артикул 21120003SX STELLOX в Алматы

21120003SX STELLOX 2112-0003-SX_амортизатор передний масляный!\ BMW E30 1.6-2.4D except Sport 82-90
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 21120003SX
Наименование 2112-0003-SX_амортизатор передний масляный!\ BMW E30 1.6-2.4D except Sport 82-90
Сторона установки передний мост
Тип амортизатора Давление масла
Конструкция амортизатора Вставка амортизатора
Диаметр 1/диаметр 2 [мм] 20/45
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 2112-0003-SX_амортизатор передний масляный!\ BMW E30 1.6-2.4D except Sport 82-90 производителя STELLOX с артикулом 21120003SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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