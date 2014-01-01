|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2107929SX
|Наименование
|21-07929-SX_комплект предохранителей! Standart плоский 10шт = 7.5-10-15-20-30A x2\
|Напряжение до [В]
|32
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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