|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2107926SX
|Наименование
|21-07926-SX_предохранитель! Standart плоский 25A белый\
|Сила тока [A]
|25
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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